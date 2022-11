P

ara no pensar mal –aunque todo apunta a que es necesario hacerlo–, vale la pregunta: ¿en qué se basaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para decidir que los acusados por delitos fiscales, como defraudación, contrabando o uso de facturas falsas, ya no podrán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa , pues, según consideraron, estos tipos penales no atentan contra la seguridad nacional ni constituyen delincuencia organizada, por lo cual no se justifica aplicarles dicha medida preventiva ( La Jornada, Eduardo Murillo).

Tal decisión resulta desproporcionada, por decirlo suave, porque los delincuentes de cuello blanco –que están muy bien organizados– defraudan y atentan contra la nación, por lo que deben ser incluidos entre los candidatos a prisión preventiva oficiosa. Dejarlos en libertad para que maniobren con toda tranquilidad no es precisamente una contribución al estado de derecho.

Ante tal panorama, el presidente López Obrador destacó: “me molestó mucho la resolución de los ministros de la Corte, de impedir la detención o la aprehensión preventiva a delincuentes de cuello blanco, la detención preventiva oficiosa para quienes se dedican a la defraudación abiertamente … Volvemos a lo mismo, lo de los factureros, es una vergüenza. Que se detuvo, llegamos y consideramos que se frenaron, porque se desataron desde el gobierno de Calderón y en el gobierno del presidente Peña fue excesivo, excesivo, lo de las facturas falsas, o sea, un fenómeno de 10 años. Eso nos lleva a modificar la Constitución, considerar delito grave, que no lo era, la defraudación fiscal. Y ahora la Corte resuelve que pueden salir bajo fianza si no se demuestra en un plazo, si no hay sustento, si no hay bases. Todo un truco para que salgan con argucias legaloides”.

Pero no quedará ahí la afrenta. Dijo el mandatario: “eso de los factureros, que no estén pensando que porque ya hubo la modificación… Hay que buscar cómo reformar la Constitución. Volver a una iniciativa, pedir a los constitucionalistas que nos orienten de cómo hacerle para que sea delito grave la defraudación fiscal, que no sea un asunto que se tenga que ventilar por la vía civil, sino penal, porque le están robando al pueblo. Cuando es un robo a todo el pueblo, eso tiene que ser penal, es corrupción. Estamos viendo eso y no lo vamos a dejar”.