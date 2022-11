Como en toda pirámide que se respete, los precios de las criptomonedas subieron… hasta que se desplomaron y ahora valen 20 o 30 por ciento del precio máximo que alcanzaron. Intermediarios como FTX, Voyager, Celsius, Three Arrows Capital y 2gether quebraron y pronto la debacle se puede repetir con Génesis, BlockFi y Coinbase.

John J. Ray, director ejecutivo de FTX, explica lo que sucedió en su empresa: Sólo una fracción de los activos digitales han sido localizados y asegurados , por lo que cerca de un millón de ahorradores que tenían recursos en esta firma perdieron 8 mil millones de dólares… y no es el único caso.

El problema de este mercado especulativo es la pérdida de valor y de confianza. Además, los intermediarios no cuentan con la liquidez necesaria para regresar el dinero a los ahorradores. Quienes pretenden retirar sus criptoactivos no lo pueden hacer en estos momentos y quizá no lo logren nunca.

El criptoespacio es un sistema casi cerrado, en donde los intermediarios se prestan dinero virtual entre ellos para respaldar sus operaciones. Sin embargo, las empresas y las personas físicas que compraron estos productos como una forma de ahorrar y ganar dinero tienen grandes pérdidas.

la tecnología blockchain abaratará y volverá más ágiles las operaciones financieras, pero las monedas virtuales sin respaldo institucional, como bitcóin y ethereum, no tienen futuro.

