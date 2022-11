La Coca-Cola subirá a partir del próximo jueves (primer día de diciembre), según anunció el principal embotellador Coca-Cola Femsa. Será el tercer aumento del año. José Antonio Diablo Fernández Carbajal está aprovechando el compromiso de Andrés Manuel de no subir los impuestos, ni siquiera a los refrescos. Le dejó un hueco. Diversos estudios han demostrado que su consumo está ligado a enfermedades como la diabetes y la obesidad. A ver si ahora que estarán más caros los consumidores sacan las antenas…

Si la economía de México hubiera caído los últimos tres trimestres (decrecimiento, dicen los expertos), estaría en recesión. Y como vive un proceso inflacionario, se despeñaría en un episodio de estanflación. Sin embargo, no obstante las malas vibras, registró crecimiento en el tercer trimestre del año sumando tres trimestres consecutivos en positivo. Las remesas, los empleos y los programas sociales, más las exportaciones, son los pilares. El principal motor es la industria manufacturera. La tasa anual de crecimiento fue de 4.3 por ciento, de acuerdo con la estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, asegura que el norte del país y el Bajío registran tasas de crecimiento de 6 por ciento por efecto del nearshoring.

través de la emisión de comprobantes fiscales apócrifos de los factureros, la evasión fiscal por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) en 2018 fue de 346 mil 106 millones de pesos, según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México a petición del SAT (Servicio de Administración Tributaria). Era el paraíso del prianismo. La nueva administración promovió una reforma a la Constitución para que los responsables fueran encarcelados de oficio, forzosamente. La Suprema acaba de devolverlos al paraíso. Metió reversa a la reforma. Pero las cosas no van a quedar así, es una burla. El presidente López Obrador anunció que va por otro intento: será hecha una consulta a abogados constitucionalistas para conocer qué recursos pueden emplearse para enmendar el entuerto. Salvaron el honor del tribunal los votos disidentes de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat. Las tres fueron nominadas por Andrés Manuel.

¿Banco acarreado?

Uno de los mayores grupos financieros internacionales, JP Morgan, confirmó lo que se vio el domingo en el Zócalo. Frente a una oposición débil, así como por las altas tasas de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador y la reactivación en el gasto de programas sociales, opina que Morena ganará las elecciones de 2024. Los próximos 12 meses serán claves para determinar la fuerza de la oposición en México y si es capaz de desafiar al partido del Ejecutivo federal de cara al proceso electoral del siguiente año, agrega. Seguimos esperando que Morena gane las elecciones presidenciales en 2024 considerando una frágil alianza opositora y expectativas de la reactivación del gasto del gobierno a favor de los programas sociales y los proyectos prioritarios de AMLO. Aun así, la coalición opositora ha cerrado filas recientemente para frenar una eventual reforma electoral , explicó. Ups. ¿Será un banco acarreado?

