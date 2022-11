Ese Presidente es también el más querido por todos aquellos que conforman el México profundo, el que desgraciadamente ese pequeño grupo no comprende, porque simplemente no conoce y seguramente jamás lo hará por esos aires de falsa superioridad que ha mantenido a sus integrantes indignados y a la defensiva, ofendiendo y atacando a quienes no comparten su forma de pensar, incluso sin darse cuenta de que ya han caído en el ridículo.

Benito Mirón Lince

Revelador , el tiempo que duró la marcha

Cuando vi a nuestro Presidente caminar casi seis horas, no pude menos que imaginar que esa marcha victoriosa estaba pavimentada –del Ángel al Centro Histórico–, con todas las injusticias judiciales, con todas las mujeres violentadas y asesinadas; con todos los periodistas y líderes sociales ultimados; con todo el dinero y recursos robados por gobiernos anteriores en complicidad con la iniciativa privada,con todo el oro y plata extraído por las mineras, con todos los ex presidentes neoliberales cínicos y corruptos; con los legisladores sumisos al poder, con los intelectuales rabiosos ante la 4T.

Fue altamente simbólico tanto el trayecto como el tiempo para llegar al Zócalo. Es una analogía del tiempo que tardó nuestro México en despertar.

Tomás Arellano

Precisión de Iván Restrepo a su artículo

Seguramente por la carga de trabajo, ayer titularon mi artículo La tierra, termómetro del calentamiento global . Pero en mi texto detallo que son los mares. Un tema muy poco tratado en los foros internacionales.

Iván Restrepo

George Harrison, por siempre

Hace 21 años, el 29 de noviembre de 2001, el Beatle místico se fue de este mundo material. George Harrison reflejó en sus canciones un gran misticismo. Entre otras muchas cualidades, George se preparó para morir. Recuerdo que antes de ir al viaje a través del Universo, dijo algo que me impactó: Estoy preparado para morir. Conozco lo que viene . Admiro mucho a George e irremediablemente todos los días, esté donde esté, escucho Here Comes The Sun.

El 12 de noviembre, en New York, se había reunido por última vez con Paul y Ringo. Hablaron de los comienzos en Liverpool, de su estancia en Hamburgo, de The Beatles. Habían reído y bromeado. Por fin, estaban en paz. George Harrison disfrutaba del recuerdo de una proeza musical y humana incomparable. Entre la realidad y el sueño, lo consciente y la penumbra, Harrison podía permitirse recordar al cuarteto, con amor y sin rencores.

George estaba preparado para morir, se sabía amado por millones de personas en todo el planeta. Se disponía a abandonar un lugar al que siempre considero una escala solamente. George, forever!

Arturo García Alcocer