Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. 25

Moscú. La víspera, las expectativas se quedaron en nada: la embajada de Estados Unidos informó ayer que Rusia, sin mediar explicación alguna, suspendió de modo unilateral e indefinido, aunque ofreció más adelante proponer una nueva fecha, su participación en la reunión de la comisión bilateral consultiva sobre el nuevo Tratado de Reducción de Armamento Estratégico (Start, por sus siglas en inglés, también llamado Start III), que debía celebrarse del 29 de noviembre al 6 de diciembre siguiente en El Cairo, Egipto.

Poco más tarde, el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, mediante la agencia de noticias Tass, confirmó que esa reunión no tendrá lugar en las fechas indicadas . La comisión va a sesionar en una fecha posterior , sin precisar cuándo, añadió.

Después de que el director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Serguei Naryshkin, y su homólogo de la CIA estadunidense, William Burns, abordaran en Ankara, Turquía, el creciente riesgo nuclear y la tensión internacional por la intervención militar de Rusia y el respaldo de Estados Unidos a Ucrania, parecía que Moscú y Washington –a pesar de su abierta y creciente confrontación– alcanzaron el consenso de discutir asuntos de interés común, en particular en el área del control de armamento.

El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov, incluso anunció, con 12 días de anticipación, que la comisión consultiva del nuevo Start tenía previsto reunirse en El Cairo, en las fechas ya mencionadas. El diplomático no lo dijo, pero se entiende por qué no seleccionaron la ciudad helvética de Ginebra, sede de la sesiones anteriores, la última en octubre de 2021: Rusia ya no considera a Suiza país neutral.