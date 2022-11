Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. 30

Celaya, Gto., Dos sujetos no identificados intentaron dar muerte a Alejandro Martínez, reportero del portal El Hijo del Llanero Solititito, dio a conocer el mismo comunicador. En una transmisión por Facebook, aseguró que pretendieron asesinarme, amigos, aquí en la casa de mi mamá .

Narró que un hombre tocó a la puerta de la vivienda de su progenitora, en la colonia Valle Hermoso de Celaya. Indicó que su hermana abrió y el varón preguntó por el dueño del portal informativo porque quería publicar en él publicidad de una barbería.

El periodista estaba en la sala del inmueble, y cuando se levantó para ir a la puerta, el individuo sacó un arma de fuego. La consanguínea del periodista empujó al sicario y alcanzó a cerrar la puerta. Al parecer el arma se encasquilló y el frustrado homicida huyó en una motocicleta que conducía otro hombre, relató Martínez.