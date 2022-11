“En este episodio de lucha, fui detenida, torturada por el Estado y recluida en prisiones de máxima seguridad, como si fuera una delincuente. Me llevaron a la penitenciaría de Miahuatlán y posteriormente a la penitenciaria de Tepic, Nayarit, donde nos humillaron, nos desnudaron, nos cortaron la cabellera y nos amenazaron. Fue una amarga experiencia que en otro momento he de contar a profundidad. Las detenciones, no sólo la mía, provocaron en el magisterio el fervor de seguir luchando y exigiendo la caída del tirano que se decía gobernador.

“Como profesora he vivido grandes experiencias. He trabajado en educación preescolar y primaria en diferentes comunidades de mi querida nación ayuuk. Como maestra oaxaqueña, estoy agremiada en la sección 22. He participado activamente en la protesta social y magisterial, luchando por la educación, los derechos magisteriales y las causas sociales.

–Algunos maestros de base señalan que su elección se debe a un supuesto acercamiento con el gobernador electo.

–Su servidora no ha tenido ningún acercamiento con el gobernador electo ni con el que se va. La base magisterial y los delegados que participaron en el decimosegundo precongreso me brindaron la confianza porque no represento a ningún grupo o expresión política o social dentro del magisterio. Mi nombramiento se debe a procesos democráticos, haciendo valer nuestros usos y costumbres. Es resultado de la organización y autodeterminación que nos heredaron nuestros pueblos originarios. Me brindaron la confianza de prestar el servicio al magisterio, con la encomienda de hacer lo correcto y hacerlo bien. Nuestro movimiento es ajeno a toda filiación política. Los derechos se defienden sin importar quien gobierne.

–El Comité Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no ha avalado su nombramiento. ¿Qué piensan hacer al respecto?

–Como sección 22 celebramos nuestro 12 precongreso. Fue la culminación del proceso de relevo integral de comité ejecutivo seccional, que tuvo diversas fases. Con anterioridad, fue nombrada una comisión para conseguir la convocatoria con el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Por razones que desconozco, la convocatoria no fue entregada, aunque se decía que ya la tenían. Ahora nos corresponde a nosotros exigir la toma de nota, como parte del reconocimiento legal.

–En su primer mensaje público, anunció que viene a servir y no a servirse. ¿En qué fallaron los anteriores dirigentes?

–Considero que fallaron cuando se apartaron del respeto y el cumplimiento de los principios rectores de la CNTE y del movimiento magisterial al no brindar información real a las bases, al no realizar las asambleas estatales con la justificación de la pandemia. Pero sobre todo, al no celebrar las reuniones de información y rendición de cuentas, apartándose de la base magisterial. El rechazo hacia ellos fue visible cuando los delegados del precongreso no avalaron sus informes de trabajo.

–¿Qué retos enfrentará? ¿Cuál será su posición ante la CNTE?

Tenemos muchas demandas y exigencias. Sin embargo, nuestra tarea principal tarea en este momento es organizar al magisterio oaxaqueño para que juntos caminemos en la exigencia de la toma de nota, el restablecimiento de la bilateralidad y el fortalecimiento del espíritu de lucha.