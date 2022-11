Magallanes, quien ha sido profesor desde hace 15 años, destaca que le sorprende la reflexión que titula el libro editado en el sello Reservoir Books, pues siempre me ha emocionado pensar cómo alguien, ya sea en China, persas, romanos o griegos, tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo para que estos dibujos significaran algo para todos .

El artista dice a La Jornada: Hay pocos libros hechos por diseñadores, pensando el oficio desde dentro. No es pesado y es superimportante para mí. Es un buen momento para cuestionarse las propias ideas que aparecen en el texto .

El domingo 27 de noviembre acompañará al compositor y escritor argentino Luis Pescetti en la presentación del libro Mío y no mío (Akal) en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

“También está Quino (Joaquín Salvador Lavado), maestro a quien no conocí personalmente; o queridos amigos y maestros, como Rogelio Naranjo, Rius y Francisco Toledo. También los artistas Marcel Duchamp, Yoko Ono y Marina Abramovic. Ellos cambian para siempre tu forma de ver.”

Explica que el libro no tiene índice porque no es lineal. Hay ensayos más largos, de ocho páginas, quizás, y también viñetas que ocupan una página completa con dibujos muy sencillos, porque creo que todo el mundo los puede hacer; no se necesita ningún virtuosismo para comunicar algo .

Magallanes refiere que uno de los temas que más le interesan es la importancia del dibujo desde la infancia. “Todos los niños dibujan. Es superreal, porque muchos de estos son esquemas que los ayudan a conocer el mundo (…) No hay nada que los distraiga de su objetivo de llenar un espacio vacío”.

Explica que varios de los trabajos incluidos fueron publicados antes, sobre cosas que me interesaban. Por ejemplo, me preguntaba de quién es la voz que escuchamos cuando leemos una novela, un ensayo o un libro de texto, y sí es la misma de cuando éramos niños .