Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. a12

Guadalajara, JaL., Decenas de jóvenes entusiastas de las ideas y el pensamiento, disfrutaron la noche del sábado la presentación del libro Filosofía de la liberación (editado por Akal), de Enrique Dussel (Mendoza, Argentina, 1934, naturalizado mexicano), encuentro que se transformó, como siempre que el maestro ofrece una charla, en una clase magistral que apasionó a los presentes.

Antes de iniciar el encuentro entre los lectores que acuden a la edición 36 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, se acercaban al autor de Ética comunitaria para expresarle su admiración y pedirle una selfie; “es como el rockstar de la filosofía”, dijo una joven estudiante.

Dussel contó cómo forjó los postulados de su filosofía de la liberación, cuando siendo muy joven emprendió un viaje a Europa para continuar sus estudios eurocentristas y en el trayecto descubrió que sabía muy poco de su propio continente, de África y de las culturas asiáticas.

Cuando regresó de aquel periplo, que duró una década, su inquietud fue cómo pensar desde América, no a América Latina como objeto, sino cómo, estando en América Latina, se piensa. Porque aún los especialistas de entonces del pensamiento latinoamericano estudiaban a América como el horizonte y el objeto, pero no se cuestionaban cómo pensar desde América Latina .

¿Qué dice Hegel de AL?

El maestro afirmó que incluso Aristóteles argumentaba “que sólo eran humanos (antropos) aquellos que pueden vivir en una ciudad griega, y los que no habitan una son como latinos en Estados Unidos, de segunda.

“Aquel era un pensamiento griego helenocéntrico, que despreciaba el no ser y la barbarie. Entonces, me pregunté: ¿dónde estoy? ¿En el no ser y en la barbarie? Porque en el centro se encontraba Europa.