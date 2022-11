“Naturalmente se da una disociación real entre –y ahí puede ser el río Dniéper, que pasa por Kiev– la parte oriental que es rusófona y rusófila de mayoría cristiana ortodoxa, por lo que también hay una guerra teológica que nadie maneja. Yo sí, en el libro. En la parte occidental hay mayoría católica. Los judíos son una microminoría, no hay buenos datos”.

Varios personajes influyentes ligados al Partido Demócrata en Estados Unidos, relató el especialista, como Victoria Nuland, Zbigniew Brzezinski y Strobe Talbott, pregonaban la balcanización de Rusia ya para liquidarla después de la URSS. De nueva cuenta resurge ahora .

En torno a la principal cuestión energética, recordó que lo primero que hizo Estados Unidos fue sancionar a Rusia, que tuvo un efecto búmeran y al final lesionó a la Unión Europea. “Hoy, el rublo es de las divisas más fuertes del mundo.

“Impedir a Europa –sobre todo a Alemania– la compra del gas ruso dio origen al alza del gas a escala mundial, y Estados Unidos es el que empieza a vender el energético a ese país, ocho veces más caro, y está llevando al continente a la recesión económica.”

Jalife-Rahme destacó que “hoy estamos notando que hay un reacomodo de alianzas, porque en la reunión de la OPEP Plus, donde hay creo que 12 países miembros más 10 observadores, entre México, Rusia y Arabia Saudita, acuerdan disminuir la producción y esto exacerba la inflación en Estados Unidos. Ahora tenemos un vuelco de la correlación de fuerzas.

En este nuevo orden mundial que estamos vislumbrando, se dividen los países que tienen gas. Estados Unidos y Canadá no tienen problema. México no tiene gas, pero hay mucho petróleo, y como está en el T-MEC (Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos) puede aminorar (el daño) un poco.

Explicó que “el nuevo orden mundial comenzó a tambalearse con dos sucesos: en 2007, cuando Putin fue a la Conferencia de Seguridad de Múnich y habló de la nueva arquitectura de seguridad europea; ahí fue el punto de ruptura. Decir: ‘ya no sigo en este orden mundial que no me conviene’. El otro suceso fue la quiebra en 2008 del banco Lehman Brothers, que Barack Obama y su entonces vicepresidente John Biden querían endosar a los chinos.

“Hoy el punto de gran debilidad de Estados Unidos son las finanzas, que sigue siendo su hegemonía. Ellos tienen el sistema dólar, la divisa que más se cotiza en el mundo (…) El mundo se está dividiendo hoy entre la vieja economía, que está regresando con cualquier materia prima, contra el excesivo financierismo de Estados Unidos y Gran Bretaña.”