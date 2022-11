No pretendemos dar indicaciones únicas, sino sólo sugerirles que las relacionen con sus experiencias y conocimientos, pues desde sus aulas, escuelas y comunidades es posible construir proyectos y actividades integradoras , aseguró.

Efectos de la pandemia

En entrevista con La Jornada, profesores de educación primaria indicaron que el trabajo por proyectos no es nuevo, en muchas escuelas se han aplicado por años. Lo que necesitamos es que se escuche más la voz de los maestros y las necesidades de los alumnos. No priorizar la aplicación de un nuevo modelo educativo cuando es evidente que no existen las condiciones, y más aún frente a los efectos que generó la pandemia en las escuelas .