Emir Olivares, Alonso Urrutia y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 28 de noviembre de 2022, p. 10

¡Toma tu Champotón! , les dijo el Presidente a los políticos estadunidenses que, en busca de votos, maltratan a los migrantes en aquel país, en especial a los mexicanos. La frase causó el clamor general de las miles reunidos en el Zócalo. ¡Tómenla! , secundaron muchos.

Buena parte de su discurso lo dirigió a destacar la labor de los 40 millones de mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos.

Pidió un aplauso para esa comunidad, pues aporta la principal fuente de ingresos al país, las remesas, que este año se estima cierren en 60 mil millones de dólares.

La respuesta fue un atronador aplauso y se escucharon vivas en la Plaza de la Constitución.

Relaciones en paz

“No nos vamos a pelear con ningún gobierno. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, que quede claro, ni con diputados o senadores; solamente que no echen a andar una política que ofenda la dignidad de los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando honradamente. Nada de que ‘yo quiero el voto en Texas, quiero el voto en California, pero hablo mal de los mexicanos’. Les vamos a decir lo que contestaron los de Champotón a los invasores: ¡Toma tu Champotón! No pedimos un trato especial para los mexicanos, sólo que los respeten”.