Emir Olivares, Alonso Urrutia y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 28 de noviembre de 2022, p. 10

Tras una larga y complicada jornada por la marcha, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Zócalo a las tres de la tarde a pronunciar su discurso.

La conmemoración por su cuarto año de gobierno la dedicó a quienes lucharon por la democracia y hoy ya no están. Ofrecer este acto a los que fueron precursores y se nos adelantaron y van a seguir estando siempre con nosotros, porque son como esas personas, mujeres y hombres, que cierran los ojos, pero que deben estar velando y deben estar muy felices. Les dedicamos a ellos este acto, porque comenzamos a luchar muy temprano, es decir, desde hace muchos años la gente que inició ya no nos ha podido acompañar, pero siempre van a estar con nosotros .

Destacó la presencia de miles de jóvenes, que estimó eran la mayoría de los asistentes. Hay relevo generacional .

El mandatario se refirió a los avances de su administración en términos sociales, porque si bien no se excluye a nadie, se aplica el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres .

Dejó claro que en su gobierno no hay funcionarios como el ex titular de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y subrayó que el líder de una nación no puede delegar la atención a la seguridad en otros, sino dedicarse cotidianamente a enfrentar la violencia.

Dijo que la paz es fruto de la justicia y como clave se brinda la atención a los jóvenes y a los sectores más vulnerables y marginados.

La seguridad, la tranquilidad y la paz no se pueden delegar, no se le puede dejar como responsabilidad a cualquier funcionario, se tiene uno que apersonar. El que gobierna tiene que dedicarse de manera cotidiana a enfrentar este flagelo de la violencia que preocupa y afecta mucho a la gente .

Detalló que todos los días sesiona el gabinete de seguridad, que él mismo encabeza, para recibir el reporte de la situación en el país y tomar decisiones. El ejercicio, dijo, se repite con gobernadoras y gobernadores.

No hay acuerdos con la delincuencia