Alonso Urrutia, Emir Olivares y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 28 de noviembre de 2022, p. 9

En lo que constituyó el acto político más importante de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador definió que el legado de su gobierno, como modelo de práctica política, sería llamarle Humanismo mexicano, porque sí tenemos que buscar un distintivo . Aunque la política es acción, dijo que es importante la definición teórica de su régimen que se sustenta principalmente en el énfasis social y la inclinación por los sectores populares.

Ante miles de simpatizantes que marcharon desde el Ángel de la Independencia para congregarse en el Zócalo, después de casi dos horas de discurso lanzó las consideraciones teóricas de su gobierno al subrayar que no sólo se nutre de la máxima del césar Julio Terencio, quien sostenía que nada de lo humano nos es ajeno, sino que lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política .

El de ahora, gobierno de origen democrático

Al rendir su Informe por el cuarto año de gobierno, aseveró que en México ya no domina la oligarquía, si no que existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres , y aseguró que las manifestaciones en su sexenio han sido pocas, no han proliferado las huelgas y no existe la ingobernabilidad.

Proclive a la historia para explicar sus decisiones, afirmó que así como Francisco I. Madero llamó a rebelarse contra el porfirismo porque la paz y prosperidad que ofrecía Porfirio Díaz no estaba basada en el derecho y la riqueza se repartía entre unos cuantos, su gobierno se ha inclinado por priorizar la búsqueda de mayor justicia social.