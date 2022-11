Sólo desmayos

La cita de partida de la marcha, con el mandatario al frente, se fijó a las nueve de la mañana. Para esa hora, el Paseo de la Reforma –vialidad inaugurada por Maximiliano de Habsburgo en tiempos del Segundo Imperio– hasta avenida Juárez, se encontraba pletórico de personas ansiosas de ver en su andar al presidente López Obrador.

A pesar de la diversidad de personas, se sintió orden en el trayecto: los contingentes del partido en el gobierno, Morena, se enfilaron disciplinados y gritando consignas de respaldo al mandatario. Detrás, siguió con grupos nutridos y más organizados el Partido del Trabajo. Y en tercer término las representaciones del morenismo en la Ciudad de México: de Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco, Milpa Alta, Xochimilco y Gustavo A. Madero.

Esos contingentes se encontraron en las glorietas de los desaparecidos (del Ahuehuete), a Cuitláhuac, a las Mujeres (antes Colón) y del Caballito, con grupos de trabajadores electricistas que desplegaron largas cartulinas haciéndose presentes –como en los mejores tiempos del cetemismo corporativo–, y con una nutrida presencia de maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Detrás de ellos, también, con mayor revuelo se dejaron sentir los mineros, los integrantes de la Unión de Trabajadores y empleados sindicalizados del Gobierno de la Ciudad de México.

Lo más notable fue que una movilización como la de ayer, que la autoridad de la capital calculó en un principio en un millón 200 mil personas, no produjo incidentes mayores. Sólo algunos casos de desmayo en personas adultas, que a pesar de su entereza y prestancia fueron doblegadas por la emoción, la falta de aire o el cansancio, luego de una espera de más de cinco horas, bajo el sol, que si no fue inclemente, no dejó de agobiar.