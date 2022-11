Alonso Urrutia, Emir Olivares y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 28 de noviembre de 2022, p. 6

Fue un rencuentro con la plaza pública y la gente que le patentizó su lealtad. Si cuando era opositor arrastraba masas, hoy desde la Presidencia nadie puede disputarle liderazgo e innegable conexión social. Casi seis horas después de sumergirse entre la algarabía de sus huestes desbordadas, Andrés Manuel López Obrador llegó al estrado del Zócalo para proclamar su fe en Madero, disipar especulaciones y apaciguar deseos: ¡No a la relección. Somos maderistas. Sufragio efectivo, no relección!

Cuatro años de gobierno y la gente sigue ahí, con él, sin regatear su respaldo. ¿Cuatro? En realidad son décadas de acompañarlo en su empeño por encabezar un viraje que ponga fin al neoliberalismo, un modelo económico que, en la visión obradorista, ha saqueado hasta la ignominia al país y heredado a su gobierno pobreza, violencia y desigualdad, en proporciones difíciles de revertir en un sexenio.

Confiado como está en las encuestas que de forma sistemática arrojan altos niveles de aceptación social para él y su proyecto, López Obrador lanzó el desafío de medir fuerzas públicamente. Y ya en el Zócalo su rostro no ocultaba satisfacción por la adhesión de quienes en abstracto define simple y llanamente como el pueblo.

Y por eso, una buena parte de su arenga la dedicó a exaltar esa conexión que elevó a niveles casi pasionales, previa remembranza a Ricardo Flores Magón, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, identificándose en sus particulares visiones de la necesidad de vincularse al pueblo.

Nada se logra sin amor al pueblo. Quizá en otros tiempos se podía fingir, simular, ir en campaña a pedir votos, abrazar a la gente y luego llegar al cargo y olvidarse del pueblo, ahora ya no.

En el estrado la nueva clase política acudió casi en su totalidad a la convocatoria presidencial: el gabinete legal y ampliado y, en segundo plano, la totalidad de gobernadores morenistas. Entre las primeras filas estaban los invitados especiales, dirigentes del partido guinda, líderes empresariales…