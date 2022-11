R

eaparecieron los tristemente célebres ratones verdes por cortesía de los dueños de clubes y del titular de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, quienes lucharon con denuedo hacia ese fin, quitaron el ascenso-descenso, frenaron la reducción de extranjeros y con ello el impulso a los juveniles, entre otras medidas que hoy tienen al Tri haciendo el ridículo en Qatar con un plantel envejecido, desorientado y manejado a capricho por Gerardo Martino.

Sin gol, sin estrategia, la selección nacional hace evocar al representativo de Argentina 1978, la peor actuación de México en Copas del Mundo (goleado ante Túnez, Alemania Federal y Polonia). Hoy tampoco ha ganado, ni siquiera ha anotado, y está contra la pared, obligada a clavar más de dos tantos el miércoles a la incombustible Arabia Saudita de Hervé Renard, un equipo lleno de amor propio, que si algo sabe hacer es defenderse.

No tiene la culpa el Tata, sino el que lo hace compadre. Martino sólo vino a becarse, a pasarla bien con viajes VIP a Estados Unidos, a cumplir los contratos con la empresa Soccer United Marketing, dueña del calendario del Tri y a echarle una mirada forzada, con el rabillo del ojo, a la aburrida Liga Mx, donde los escasos equipos relevantes están plagados de foráneos en las líneas de ataque. El ex jugador del Newell’s Old Boys no iba a hacer magia.

Tampoco hizo nada memorable como técnico del Barcelona ni de Argentina, y eso que ahí sí sobraba el talento; no obstante, acá fue presentado con bombo y platillo, aunque pronto puntualizó que México está un escalón abajo, como si eso fuera un obstáculo insalvable, como si el deporte no estuviera plagado de historias donde los pequeños sorprenden con hazañas formidables. Pero si nunca trabajó con seriedad ¿cómo pedirle peras al olmo?

Aparte de las consideraciones técnicas, físicas, estratégicas y hasta de mentalidad que envolvieron el par de juegos ante Polonia y la Albiceleste, el Tri cometió el sábado errores puntuales de marcación, como los de Héctor Herrera y de Erick Gutiérrez y, para quien quiera aceptarlo, discretos desaciertos de Memo Ochoa en los goles, pero a fin de cuentas se impuso la lógica. Lo que provoca escozor son las formas; en Alemania 2006 se perdió luchando, jugando bien, en 2010 fue otra actitud.