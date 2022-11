▲ El imperio estadunidense exhibe grandes problemas, desintegración, decadencia, avaricia organizada en la cúpula y temor institucionalizado monopolizado por unos cuantos políticos... Debemos tener una alternativa , declaró el filósofo político Cornel West en entrevista con The Internationalist. Foto tomada de la página web de Cornel West

a disputa por el futuro de la democracia cada vez más imperfecta y dañada de Estados Unidos sigue al borde de un precipicio, y el pronóstico de su salud política es reservado.

En el presente, el imperio estadunidense exhibe grandes problemas, desintegración, decadencia, avaricia organizada en la cúpula y temor institucionalizado monopolizado por unos cuantos políticos. Tenemos una situación con el neofascismo de un lado y el neoliberalismo del otro. Debemos tener una alternativa , argumenta el filósofo político Cornel West en entrevista con The Internationalist.

Para la socióloga Frances Fox Piven, veterana académica/activista progresista de referencia a lo largo de varias décadas, el momento más peligroso en este país no fue superado en esta ultima elección. No creo que esta lucha sobre la democracia elemental se ha acabado, por ninguna razón. Estados Unidos estaba bastante avanzado en el camino de volverse un país fascista (antes de este última elección) y aun puede volverse en un país fascista , comentó en entrevista con The Guardian.

Para el periodista (premio Pulitzer) y analista Chris Hedges, ya no hay salvación dentro de la estructura política existente en Estados Unidos. “El proyecto bipartidista de desmantelar nuestra democracia, el cual se realizó a lo largo de las últimas décadas a nombre de las empresas y los ricos, ha dejado sólo la cáscara externa de la democracia. Los tribunales, legislaturas, la rama ejecutiva y los medios… son cautivos del poder empresarial. El golpe de Estado empresarial ya sucedió. Ellos ganaron. Nosotros perdimos”, concluye en un ensayo en ScheerPost.

“Los escombros de este proyecto neoliberal son espantosos: guerras sin fin y fútiles para enriquecer a un complejo militar industrial… la desindustrialización… el recorte y privatización de programas sociales, incluyendo la educación, servicios públicos y salud… policía militarizada… el sistema carcelario mas grande del mundo… elecciones saturadas de dinero que perpetúan nuestro sistema de soborno legalizado…” Subraya, como lo ha repetido Chomsky, y otros, que tal sistema permitió al uno por ciento más rico apropiarse de 54 billones del 90 por ciento de los de abajo entre 1975 y 2022, según una investigación de la prestigiada Rand Corporation.