n su maratónica agenda dominical (marcha-mitin-informe de gobierno) al presidente López Obrador le tomó alrededor de seis horas –en medio de un río humano– trasladarse del Ángel de la Independencia al templete del Zócalo, en donde finalmente ofreció su balance de cuatro años de gobierno. En efecto, la información por él ofrecida fue un recuento de lo ya conocido, pero tal vez lo novedoso fue que cerró su participación con una definición política que de forma cautelosa puede leerse de distintas formas, sobre todo cuando se recuerda que la misma fue utilizada por inquilinos de Los Pinos y cuando menos un partido tradicional, kilométricamente separados de Andrés Manuel.

Prácticamente para concluir su informe, el mandatario lanzó lo siguiente: “aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir, en el terreno teórico, el modelo de gobierno que estamos aplicando; mi propuesta sería llamarle humanismo mexicano, porque si tenemos que buscar un distintivo … Nutriéndose de ideas universales lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política; ahora bien, ¿cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación?”

Y ofreció una serie de referencias históricas, de Miguel Hidalgo a Francisco I. Madero, para puntualizar algunos elementos; en lo político no aceptamos el derrotismo ; en lo económico, el progreso sin justicia es retroceso, porque no basta el crecimiento; es indispensable la justicia; se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del crecimiento que no implica distribución; ahora se trata de algo cualitativo, no cuantitativo; el fin último de un Estado es crear las condiciones para que el pueblo viva feliz y esté libre de miserias y temores; desterrar la corrupción y los privilegios para el beneficio de la mayoría, sobre todo de los más pobres . Desde luego, incluye la revolución de las conciencias .