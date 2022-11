L

a historia nos enseña cuán difícil es una alineación de los astros para propiciar un gran cambio, y cuánto más difícil es que tal fenómeno se empate con los ejecutores adecuados para generar la sinergia de las grandes transformaciones. Hoy los cambios en el escenario mundial están abriendo una ventana de posibilidad a la integración latinoamericana.

Más de seis décadas han transcurrido desde la fundación en 1960 de la primera Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc luego Aladi) que buscó sin éxito emular al reciente mercado común europeo. Desde entonces más de 200 tratados y acuerdos regionales, subregionales y binacionales se han firmado y negociado en América, incluyendo la propuesta de Estados Unidos en 1991 para crear el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) que no prosperó salvo con México que en 1993 firmó el TLCAN, nefasto acuerdo que desarticuló y desnacionalizó nuestra economía y nos convirtió en plataforma maquiladora y consumidor de foráneos.

En América Latina han sido bloqueados o destruidos todos los intentos de integración y fortalecimiento autónomo. Es claro que en la óptica de Washington (y Europa) no se dejará que prospere ningún acuerdo integracionista si sus empresas y capitales no se benefician. Debemos, según ellos, seguir aportando los recursos naturales, la fuerza de trabajo barata y el mercado, y ellos usufructuando la transformación, la cadena del valor agregado y la riqueza que se genera.

Hoy parecen perfilarse condiciones propicias para que América Latina relance y consolide un proceso propio de integración que supere su vergonzosa dependencia y subordinación a las metrópolis y al capital global, y libere su enorme potencial de desarrollo económico y social para sus pueblos. Ocho naciones (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), las de mayor peso demográfico y económico (Gráfico 1) con 84 por ciento del PIB regional (sin datos sobre las inaceptablemente excluidas Cuba y Venezuela), todas con gobiernos progresistas parecen dispuestas a crear un nuevo mecanismo de integración que supere lo existente y cohesione en firme a la región.