ieron las 9, las 10, las 11 y las 12 y no apareció en los alrededores de El Ángel o en el Monumento a la Revolución ningún manifestante vestido de blanco y rosa. La oposición había convocado a otra marcha ayer en forma simultánea a la de AMLO. Sus dirigentes cambiaron de opinión. El señor de los billetes, Claudio X. González, retuiteó: “Domingo Rosa. Este 27 de noviembre sólo vístete de rosa y blanco y haz tu vida normal… hagas lo que hagas pero vestido de rosa y blanco. Pintemos todas las ciudades de la marea rosa. Hagámoslo de nuevo”. No parece que haya tenido eco su llamado hasta ahora, no se vieron personas con pants de esos colores en sus lugares favoritos de Polanco.

Humanismo mexicano

Así bautizó el presidente López Obrador a las ideas que conforman el eje de su política económica y social. Ayer volvió a tomar el Zócalo, caminó cinco horas desde El Ángel en medio de un torbellino de gente hasta el centro de la reunión. Subió al templete y todavía habló durante hora y media a sus seguidores. Habían llegado de todas partes de la República, a pie, en bicicleta, en camión, en automóvil y muchos en avión –la nueva clase media que está surgiendo de una economía que crece, las remesas y los programas sociales–. López Obrador dijo que le gustaría que el nuevo salario mínimo –que será fijado esta semana– subiera 20 por ciento, de ese modo aumentaría al doble del que estaba en vigor en 2018.

El INE no se toca, se pellizca

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, no quiere irse sin darle sus pellizcos al presupuesto. Contrató un servicio de asesoría para la elaboración de su informe de rendición de cuentas cuyo costo es de 4 millones 400 mil pesos. La favorecida es la empresa Dinámica Empresarial Alabarda. (¿O se voló la barda?). Sus servicios consisten en apoyar la elaboración del documento sobre la gestión de Córdova en el periodo 2014-2022. Según el instituto, se busca informar de manera clara, precisa y transparente, y en un lenguaje ciudadano, sobre la obra realizada por Córdova. También hará falta un informe de Pablo Gómez, de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿O no?