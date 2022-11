Tiempos históricos de cambio profundo para bien de todos, hasta para los ciegos que teniendo ojos no ven.

¡Gloria a todos los que caminaron ayer y a los que no pudimos estar, pero lo hicimos con nuestro corazón vibrando! ¡Honor y gloria al humanismo mexicano!

La marcha de hoy, llena de simbolismos, tiene un solo sentido y no tiene reversa: por la avenida de Reforma profunda va la marcha, caminando de la Independencia de la corrupción a la grandeza de Palacio Nacional, que es el cen-tro del poder político en el corazón del Zócalo capitalino.

Sin embargo, no desperdiciemos la oportunidad que representan el espacio democrático y los logros presentados por AMLO, en medio de la pandemia de covid-19 y de la actual crisis económica mundial. Ayer, un pueblo se congregó para celebrar y respaldar la oportunidad histórica de transformar nuestro país.

Muchos años, muertos y desaparecidos costaron a varias generaciones para presenciar lo que hoy vivimos, una marcha histórica no sólo por los cientos de miles que participamos, sino por la convicción de defender lo conquistado en salud, educación, salarios, pensiones, becas, derechos sindicales y democráticos.

El entusiasmo de los asistentes me hizo recordar con alegría y esperanza aquellas manifestaciones que organizamos en el 68, bajo la convocatoria del Consejo Nacional de Huelga, donde nuestras demandas principales fueron la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos democráticos.

Multitudinaria asistencia de quienes acarreó el corazón

Ante la multitudinaria asistencia a la marcha de bienquerientes de Andrés Manuel López Obrador y apoyadores de sus políticas en favor del pueblo, no me queda más que concluir que no hay mejores acarreados que aquellos a quienes acarrea el corazón.

Benjamín Cortés V.

Destaca la muestra de entusiasmo y no de voluntades forzadas

Después de caminar seis horas y escuchar el discurso de López Obrador, quienes participamos en tantas protestas y acciones colectivas empujados por la indignación, la necesidad de organizarnos para hacer visibles los problemas y la defensa de nuestros derechos, coincidimos en que las marchas nutren al movimiento social, refuerzan la conciencia y fortalecen la lucha contra los opresores y el cambio de régimen.

Observamos entusiasmo y no voluntades forzadas, y ante el cansancio, la asoleada y en algunas personas hasta el hambre y el desvelo, no había sino caras alegres y ganas de mostrar que somos mucho más, que venimos de todos lados, que vamos y apoyamos y sí, estábamos contentas y contentos de ejercer nuestro derecho.

No cabe duda, la mayoría de la gente abraza los logros de la 4T.

Posdata para quienes afirman que hasta en las marchas hay niveles : ¿Importa el tamaño? ¿Alguien querrá que suelten al tigre?

Alfonso Arroyo Esquivel, habitante de Contreras

Agradece apoyo de México a Venezuela

La nueva etapa de un diálogo entre el gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro y la oposición política que se desarrolla en México ha sido posible por el apoyo de dos países amigos de Venezuela y promotores de la paz en todo el mundo: México y Noruega.

Los integrantes del Movimiento Bolivariano en Nuestra América agradecemos al compañero y hermano presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno por facilitar una vez más la realización de esas conversaciones en el bello y querido territorio mexicano.

De igual manera deseamos para el pueblo venezolano mucho éxito en la construcción de la paz y justicia social, como ha sido anhelado por varias generaciones de venezolanos, que tomó gran impulso durante el gobierno de Hugo Chávez Frías.

En Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz y otras ciudades venezolanas la población sabe que los gobiernos de México y Noruega han dado muestra consecuente de su apoyo a las conversaciones y procesos de paz, que beneficiarán a todas y todos los venezolanos. Gracias México.

Fernando Acosta Riveros