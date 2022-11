Aunque es una baja sensible, Brasil tiene varias cartas para suplir al atacante de 30 años. Debido a sus numerosas ausencias por sanción o lesión, la Seleção aprendió a vivir sin su estrella: sin él, alzó la Copa América 2019 y no perdió en los siete juegos del clasificatorio sudamericano en los que no estuvo (cinco victorias, dos empates).

En cuatro de esos partidos, el mediocampista Lucas Paquetá asumió el puesto del crack. El volante del West Ham jugó contra Serbia, pero puede subir de línea y dar entrada a un volante mixto como Fred o Bruno Guimaraes.

Rodrygo, de 21 años, se ha perfilado como un futbolista comodín. Entre sus dotes polifuncionales está el de jugar como 10 , posición que ha ejecutado en el Real Madrid. También cabe la posibilidad de que Everton Ribeiro lidere la creación para alimentar a Richarlison, autor de un doblete ante Serbia, una posibilidad más remota porque en el Flamengo suele jugar por las bandas.

En el otro duelo, tras arrancar con derrotas y con su casillero todavía en cero, tanto Camerún como Serbia necesitan que sus delanteros estén a punto para su duelo.