Doha. Marruecos protagonizó una nueva sorpresa en el Mundial ante la envejecida Generación dorada de Bélgica. Con su victoria por 2-0, el combinado africano dejó a Kevin De Bruyne y demás semifinalistas de Rusia 2018 en peligro de ser eliminados en el Grupo F.

Tras ingresar de cambio en la segunda parte, el mediocampista de la Sampdoria, Abdelhamid Sabiri, abrió el marcador con un tiro libre que se coló por debajo del arquero belga Thibaut Courtois (73), considerado por muchos el mejor del mundo bajo los tres postes.

Más tarde, Zakaria Aboukhlal redondeó el resultado al rematar un centro de Hakim Ziyech en tiempo de descuento (90+2).

Estamos fascinados tras enfrentar a Croacia (0-0) y Bélgica. Son resultados excepcionales , manifestó el técnico marroquí Walid Regragui, luego de conseguir el primer triunfo de su país en el torneo desde 1998 y apenas el tercero en su historia.

Los belgas son un equipo híbrido. Vinieron a presionarnos y nos metieron en problemas. Sabíamos que Courtois a veces se confía en el primer poste y que, por su altura, no podíamos buscar el segundo. El plan nos salió bien , agregó.

Clasificados en segundo lugar en el ranking FIFA, los Diablos Rojos sólo registraban victorias en sus siete recientes encuentros de fase de grupos en la Copa.