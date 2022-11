A lo largo de la lectura encontrarás palabras en lenguas originarias. No te preocupes si no puedes pronunciarlas correctamente, sigue leyendo, vas a entenderlas muy bien. Por cierto, no las acentuamos porque consideramos que la tilde es propia de la lengua española. Para que tu ejemplar sea más vistoso, te invitamos a colorear las viñetas que adornan el texto.

Es así como la familia de Mira visita el juego de pelota, el tianguis, la casa del Tlatoani, el palo del volador y el impresionante tzompan-tli, “un lugar que describo como un tendedero de ropa, pero lleno de cráneos atravesados por un palo, donde olía horrible; nos imaginamos que había zopilotes, sangre por todos lados.

“Tratamos de plasmar esa sensación de ver por primera vez ese sitio, con las cabezas recién colocadas, todavía con pelo, con ojos, ¡y a lo que olería aquello!, para que cuando lo leyeran se pudiera generar algún sentimiento en el lector, a lo mejor de asco o un susto muy fuerte. Lo que digo frente al tzompantli es: ‘No me gustaría ser enemiga de los mexicas’”, detalla Mira.

Ilustraciones que rompen esquemas

Las escritoras defendieron las imágenes que acompañan su texto porque algunos editores pedían que fueran más para niños , pero ellas se empeñaron en romper esquemas e incluir las ilustraciones de Flores y Guisu, ahora muy festejadas por los pequeños que ya leyeron Xolita en el Templo Mayor, pues perciben esas obras de arte de manera más abierta y libre .

Los libros para niños, reitera Mira, deben de captar nuestra atención desde el principio, porque a veces hay libros buenísimos que hasta terminan siendo mis favoritos, pero el principio no me atrapa, hay mucho rollo y descripción de cosas que no son importantes. Por eso muchos tardan en pasar el primer capítulo o dejan el libro, precisamente porque esas primeras páginas no les gustaron. Los libros deben ser más directos, para que nos hagan entrar en la historia .

Mira y María Isabel cuentan que un lector muy exigente les mandó el siguiente mensaje: ¡Qué belleza de relato! Muy bien escrito y con datos verdaderos. Es increíble la manera en que se van engarzando los datos antiguos y los modernos. La imaginación es un verdadero regalo y me sorprende cómo en pocas palabras nos brindan mucho del pensamiento ancestral. El final, inesperado, me hizo emocionarme de verdad. Eduardo Matos Moctezuma .

Las ganancias obtenidas por las autoras y los artistas de esta obra serán destinadas al proyecto arqueológico del Templo Mayor.

El libro se presentó ayer en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara con la participación de los jóvenes lectores Katia Luna Flores, Jonathan Gabiño del Castillo, Paulina Lucio Grajales y Constanza Gómez Cortés.