on días de dolor sin fin e indignación ardiente. El pasado martes amanecí con la noticia de la muerte de un gigante llamado Pablo Milanés, uno de los hermanos que me regaló Cuba, mi segunda patria. Y al anochecer, el mismo martes me sacudió de indignación un nuevo intento golpista de Jair Bolsonaro, el peor y más abyecto presidente de la historia de mi destrozado país.

Conocí a Pablito en 1979, cuando estuve en Cuba por segunda vez. Desde entonces no nos despegamos nunca más. Cuando él estaba en Río venía a mi casa, nuestra casa, y a cada viaje mío a La Habana comíamos juntos, muchas veces en casa de él. Pablito, a propósito, era un cocinero estupendo.

A veces pasábamos largo rato sin comunicarnos, pero cuando retomábamos el contacto, siempre fraterno, era como si nos hubiéramos juntado el miércoles anterior. El nuestro ha sido un tiempo permanente.

Llevaré conmigo en lo más hondo del alma la sonrisa solar de mi hermano Pablito, su generosidad, su infinita capacidad de poesía, de interpretar no sólo a su país, sino a toda nuestra América y enseñarnos al mundo.

Tengo un Everest de los más cálidos recuerdos de Pablito, un océano de afecto en permanente marea llena. Una sonrisa que alumbraba al mundo y a la vida. En el pecho cargo un vacío oscuro y lleno de dolor.

Todavía tambaleaba con la noticia de esa pérdida irreparable cuando supe que el Partido Liberal de Jair Bolsonaro –vaya ironía: de liberal no tiene más que el nombre, es un amontonado de esperpentos y ladronzuelos– había entrado en el Tribunal Superior Electoral con un pedido de anulación del resultado de la segunda vuelta de la votación que eligió a Lula da Silva.