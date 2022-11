A

la perturbadora emoción de la bravura que a cuentagotas ofrecen los metidos a promotores, se suma la pobre difusión que hechos verdaderamente relevantes reciben de los escasos medios que aún se ocupan de una tradición de apenas 496 años en México. Así, para la primera corrida en Guadalajara, unos escrupulosos ganaderos, los hermanos Muñoz, de Zacatepec, enviaron una señora corrida de toros, no para la Plaza México, sino para Madrid o Bilbao, es decir, con edad, trapío, cara y pitones. Sin embargo, el importante triunfo del torero de la tierra, Pepe Murillo, apenas si tuvo alguna mención en portales y redes. Malo para la fiesta, concentrada en el figurismo, el toro de la ilusión y los triunfos de relumbrón.

“Días antes de la corrida, mi padre, matador en retiro, estaba particularmente nervioso porque yo no había toreado en todo el año –comenta Pepe, con una expresión tan elocuente como su tauromaquia–, hasta que le dije: ‘¿crees en el milagro del toreo?, entonces confía, no dudes, yo tampoco lo haré.’ El milagro es darte cuenta de que has sido llamado a ser torero, esa vocación para expresar lo mejor de tu alma, de dejar una estela honda, un testimonio de interioridad, no sólo de estadísticas.

“Este año tampoco tuve un solo toro de preparación ni una tienta, por lo que esa tarde sólo pude observar con mucha atención los tres toros anteriores, con el sentido que da su edad y con la brava simiente de Zacatepec. Esa fue mi única arma para colocarme, sentir y hacer sentir mediante una preparación física y espiritual y una concentración en ser honesto conmigo, con una mentalidad positiva y comprometida aunque no vea nada claro. Creo que Dios nos hace toreros desde antes de nacer en esta misión de un sabio sufrir. Quien no lo vea así sufre el doble.