A la memoria del gran Héctor Bonilla

A

urelia mantiene abierto el periódico en la sección cultural, donde se anuncian el comienzo de la Feria del Libro y los principales eventos del día.

Por escenas que tantas veces ha visto en la televisión, le resulta fácil imaginar a los grupos de personas que empiezan a congregarse a la entrada del gran edificio donde cada año se realiza la gran fiesta de las letras y la imaginación.

Llevada por el entusiasmo, Aurelia siente que comparte la emoción y el nerviosismo de los escritores alistándose para interactuar con su público, releyendo sus ponencias que van a leer, pensando en qué contestarán a los periodistas y cerciorándose de que llevan la bic para firmar autógrafos en papelitos sueltos, programas de mano, cuadernos o en la última hoja de un escrito por otro autor.

II

Al doblar el periódico, Aurelia ve las fotos de los conferencistas que se presentarán en la primera ronda de eventos. Si ella no hubiera sido tan insegura, tal vez a estas horas estaría a punto de presentar su libro en la Feria –se corrige–, en caso de que se hubiera dedicado a poner en orden las páginas que tiene escritas, a escribir las faltantes y llevárselas a un editor. ¿Por qué no lo hizo? Por miedo al rechazo y a la imposibilidad de sobreponerse a la negativa.

Ante las evidencias no puede menos que llamarse cobarde y dar la razón a su padre cuando le decía: Tienes cualidades, pero si te falta valor para reconocerlas es lo mismo que si no las tuvieras. Ese podría ser el epígrafe de uno de los capítulos de su novela que aún no tiene nombre. Aurelia ha escrito páginas enteras con los posibles títulos, pero aún no se ha decidido por alguno lo suficientemente provocativo.

Aunque la novela no está completamente escrita, Aurelia la concibe como si lo estuviera. La conoce a la perfección, porque se la ha contado mil veces a lo largo de los años en que ha tenido que dedicarse a las más diversas actividades. Debajo de todas sigue oculto, pero vivo, su más preciado anhelo: convertirse en escritora, hacer de sus personajes seres completamente reales, con nombres comunes, que viajan en el Metro, aman, lloran, envejecen, se ríen, sienten rabia y aunque muchas veces pierdan la esperanza, jamás renuncian a luchar.

III

Al pasar de los años, su novela ha ido creciendo, poblándose cada vez más. En su primera etapa tenía sólo cuatro personajes inspirados en sus abuelos maternos, su tía Ignacia y el hijo que ella tuvo con un hombre que trabajaba en una fundición y del que poco llegó a saberse. Aurelia los pulió al grado de que ellos no pudieran reconocerse y, en caso de que eso llegara a suceder, carecieran de argumentos para desmentirla diciendo (los abuelos) que jamás habían ejercido el agiotismo, como ella aseguraba en su novela, y que en la familia ninguna mujer había dado a su hijo en adopción.