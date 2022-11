III. Si bien Netanyahu suele ser ignorado en los estudios del populismo de la derecha –por las mismas razones que la noción del fascismo judío puede parecer un oxímoron– en muchos aspectos lo representa en estado puro (véase: Dani Filc, The Political Right in Israel. Different Faces of Jewish Populism, 2010). Aun así, Likud es un partido populista-neoliberal mainstream que combina dimensiones exclusivistas y participativas y empalidece frente a otros populistas como Avigdor Lieberman –tildado por Sternhell como el político más peligroso de la historia de Israel ( bit.ly/3GEe7ai )– o la nueva ultraderecha kahanista habilitada por Netanyahu. Estos seguidores del rabino Meir Kahane –ex miembro de Betar ( bit.ly/2TgFkTV ) para quien judaísmo y democracia eran incompatibles y cuyo partido, que según algunos siempre tenía tintes fascistas ( bit.ly/3gAcdwK ), fue ilegalizado en Israel– por un lado efectivamente son una novedad , pero por otro, con su ultranacionalismo religioso, supremacía judía, obsesión por la pureza étnica, el renacimiento nacional , la violencia, el odio a los árabes, a la izquierda y con su homofobia, representan cada vez más el mainstream en Israel reflejando la creciente radicalización de su sociedad.

IV. Con el paso de los años, Sternhell criticaba más y más a Israel y su derecha –Likud: primero con Begin, alumno y sucesor de Jabotinsky, y luego con Netanyahu– por seguir el camino del antiliberalismo, hasta que dictaminó que el Estado judío mostraba características fascistas . Alertaba sobre la degeneración de la democracia israelí, la debilidad de la izquierda y el avance de la extrema derecha con su guerra contra la Iluminación y los valores universales . Fustigaba las leyes que hacían de la desigualdad étnica una norma ( Basic Law) y la obsesión suicida por el mismo nacionalismo tribal cuya cepa europea casi aniquiló a la mayoría del pueblo judío (bit.ly/3UauCxH). En los alegatos de los políticos como Smotrich veía “no sólo un creciente fascismo, sino un racismo similar al ‘primer’ nazismo” (bit.ly/2WsdQfY). No hay sociedad que esté inmunizada contra los fenómenos de los que Europa fue víctima. Esta es la lección de nuestra generación , decía.