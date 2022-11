Recordar las historias de mujeres que han luchado por mundos más justos, conmemorar a las mujeres a quienes les fue arrebatada su vida y de quienes resisten día a día contra la violencia estructural, serán armas para cambiar nuestras realidades. Por ello, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no sólo debería ser una fecha donde se visibilice a gran escala esta problemática aún existente, sino que debería ser el momento para decir que ya no existe más, que las madres buscadoras están a salvo y con sus hijas e hijos en sus hogares, que las defensoras de derechos humanos ya no están litigando los casos de violencia feminicida porque la justicia incorpora la perspectiva de género de manera adecuada y eficiente, y que esos sucesos ya no existen más porque las mujeres viven libres y sin miedo.

Sin embargo, aún falta mucho camino de lucha y resistencia para lograrlo; en ese sentido, este 25 de noviembre nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos y dialogamos entre las personas, movimientos y luchas sociales para atender y prevenir las violencias diversas hacia las niñas y las mujeres. Nos invita igualmente a reconocer nuestras violencias, sanar y cambiarlas para construir espacios seguros y libres de violencia para todas, todes y todos, pues, como dicen algunas compañeras de lucha: Si sanas tú, sano yo .

Así que sanemos la violencia de género contra las mujeres de nuestra sociedad, cambiando y transformando aquellas actitudes, pensamientos y acciones que denigren la vida de las niñas y las mujeres en México y el mundo. Sanemos y reconstruyamos nuestro tejido social con base en el reconocimiento igualitario entre los géneros, luchando por mundos más justos, equitativos y seguros y siempre recordando a quienes nos hacen falta.

Que este 25 de noviembre tenga la potencia para trastocar a quienes perpetúan la violencia feminicida y logren reflexionar, para que ya no nos falte ninguna y que la justicia para una, sea justicia para todas.