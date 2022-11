E

n la escuela y para el estudiante, reprobar es más que nada un castigo. Pero rara vez está claro cuál es el crimen. ¿No poner atención en clase? ¿No conocer previamente cómo va a ser una evaluación que se diseñó en secreto? ¿Tener mala memoria ? ¿Distraerse en aspectos secundarios? La calificación reprobatoria –sobre todo a partir de un examen individualizado– suele ser un mensaje lleno de ambigüedad y eso solo sería motivo suficiente para que interviniera con fuerza una autoridad educativa que se preocupe de que las y los niños y jóvenes no sean injustamente descalificados como alumnos y como personas. Y sobre todo cuando hace apenas unos días el titular del Ejecutivo anunció que sería restablecida la evaluación para la reprobación después de que estuvo suspendida durante más de un año para no agraviar adicionalmente a las familias confinadas. Pero el Presidente dijo algo más: reveló que la decisión había sido aprobada previamente por un consejo de expertos, de pedagogos ( La Jornada, 19/11/22). Noticia muy importante porque la existencia de un consejo encargado de preparar o preaprobar decisiones en la SEP podría entonces ayudar a explicar por qué los tres nombramientos de titulares en la SEP en este sexenio no respondieron necesariamente a lo educativo, sino a imperativos políticos. Más aún, podría explicar por qué la SEP –y el Presidente mismo en ciertos temas (relación con la CNTE y sindicalismo, universidades autónomas, política de evaluación y acceso a la educación superior)– son tan renuentes a comprometerse y tomar decisiones, como si ya no fueran terrenos de su competencia.