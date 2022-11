E

l 8 de febrero de 2020 la autora de Pobre de ti y Andar conmigo estuvo con la raza del Chopo; hay que destacar un gesto chido de Julieta: lo hizo antes de sus conciertos en el Teatro de la Ciudad de México donde tenía dos fechas –14 y 15 de ese mes– y al Chopo no fue a vender boletos ni a hacer publicidad, sólo fue a tocar para la banda y a demostrar su afecto por el tianguis. Anoche, Julieta se presentó en el Metropólitan y hoy será su segundo concierto programado en el mismo recinto; la tijuanense está estrenado Tu historia, su nuevo álbum, del cual ya circulan Te encontraré, Caminar sola y La nostalgia, canción lanzada en exclusiva para Facebook. En este disco, Julieta nos hace recordar su manera de describir la realidad de manera directa; en Pobre de ti, canción que hizo famosa Tijuana No, Julieta escribió para cantar: Si no das el trancazo, tú / Te lo da el de la esquina, lo sabes / Pobre de ti / Estabas en la cárcel / Y nadie fue ni pa’ darte una visita / Pobre de ti… /. Ahora, en la rola Caminar sola, ella entona “…Me quiero quedar aquí bailando / Pero no puedo, no, no, no puedo / Porque tengo miedo de salir / A caminar sola por ahí. (https://youtu.be/ItcfN5lKQos ). Sobre este tema, la multinstrumentista confiesa “...Las mujeres conocemos bien la sensación de terminar una noche y pedirle a nuestra amiga que se va a su casa –Avísame cuando llegues. ¿Cómo explicar lo que se siente ser una mujer latinoamericana en un cuerpo que no está seguro en las calles por la noche? Así es Julieta Venegas: dice las cosas de manera directa.