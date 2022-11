C

reada en 1992 a instancias del Kremlin como alternativa postsoviética a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), bloque militar que encabeza Estados Unidos, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), que junto con Rusia integran Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, empieza a tener fisuras que ponen en entredicho su existencia, mientras aumentan los casos de rebelión frente a Moscú.

A tres décadas de fundada, la OTSC se mantiene por inercia: el país donde se firmó el tratado que le dio origen, Uzbekistán, ya se salió de la organización; otros dos, Azerbaiyán y Georgia, también su fueron; dos miembros, Rusia y Bielorrusia, están en guerra con un país, Ucrania, que no lo es; dos integrantes, Kirguistán y Tayikistán, con frecuencia combaten entre sí y también con su vecino, Uzbekistán; Armenia, que este año ejerce la presidencia rotatoria, no recibió ayuda militar al sufrir una agresión armada y perder parte de lo que considera su territorio; se presenta como bloque militar y no tiene ninguna base conjunta (sólo Rusia mantiene unas pocas por acuerdo bilateral) y realiza maniobras de vez en cuando; sólo un miembro, Bielorrusia, que depende por completo de Rusia, apoya la invasión de Ucrania.