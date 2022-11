Reuters, Ap, Prensa Latina y Sputnik

Bogotá. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron invitar a México, Brasil y Chile, como parte de sus tres primeros acuerdos, para definir su participación (...) a ser países garantes en su mesa de diálogo de paz, que reiniciará pasado mañana en Caracas, y que busca poner fin a casi 60 años de conflicto, manifestaron la partes ayer.

Los presidentes de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, respectivamente, confirmaron la participación mexicana, según un comunicado.

En tanto, los representantes de Venezuela, Carlos Martínez, y de Noruega, Marid Vanzig, divulgaron de manera formal que tras una semana de pláticas formales, las partes indicaron que extendieron la invitación a Estados Unidos a participar con un enviado especial en este diálogo y ratificaron la presencia de Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes.

También concertaron exhortar a Alemania, Suecia, Suiza y España para que consideren su intervención en este proceso como naciones acompañantes, además de conocer su disposición para reactivar el Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación.

El segundo acuerdo fue retomar un punto de la agenda sobre acciones de alivio humanitario, aunque no dieron detalles. El último punto fue un consenso para tener un equipo de comunicación que informe sobre los trabajos de la mesa.

El ELN inició en 2017 una negociación de paz en Ecuador, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, que luego se trasladó a Cuba, pero su sucesor, el ex mandatario Iván Duque, no continuó con el proceso porque el núcleo rebelde no aceptó exigencias tales como la suspensión de hostilidades, a lo que se sumó un ataque con un carro bomba a una academia policial en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos.