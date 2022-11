Ángel Vargas y Fabiola Palapa

Periódico La Jornada

Sábado 26 de noviembre de 2022, p. a13

El fallecimiento de Héctor Bonilla causó profundo pesar en el medio cultural y artístico mexicano, en el que se le reconoció no sólo por su enorme talento como actor, sino también por su gran calidad humana, la congruencia con sus convicciones y su compromiso político. A continuación, algunas de las opiniones recabadas por La Jornada:

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en su cuenta de Twitter escribió: Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones. Abrazo a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos .

Jorge Sánchez, productor cinematográfico: “Cuando hablamos y recordamos a Héctor Bonilla, nos referimos a él como actor, pero hemos olvidado que también fue productor, especialmente de una película memorable como fue y es Rojo Amanecer. También fue protagónico, junto a María Rojo, de María de mi corazón, filmada en 16 milímetros y, sin duda, ambas cintas son parte esencial del corazón del cine mexicano”.

Dolores Heredia, actriz: Siento tristeza profunda por su muerte. Fue un hombre congruente con los tiempos que le tocó vivir. Gran actor y compañero. Honraremos siempre su memoria .

Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro: “Héctor Bonilla es un referente no sólo en términos artísticos, sino también en términos humanos y profesionales. Es un actor queridísimo por toda la comunidad teatral por ser un gran compañero, un actor generoso, un ciudadano combativo y un grandísimo artista.

Héctor tenía un amor especial por el teatro y una entrega absoluta al trabajo escénico. Su muerte es una pérdida enorme.

Jesusa Rodríguez, creadora escénica: Considero que hay actores que son engranes muy importantes del instrumento que es el arte del teatro y del cine. El arte de la actuación tiene personalidades muy únicas que le dan a éste la posibilidad de engrandecerse y, al mismo tiempo, un sentido, porque, como decía Leonora Carrington, pintar o ver la televisión es lo mismo: lo hacemos para sentir que hacemos algo. Muchas veces el arte en general se hace simplemente para pasar el rato de vivir, pero a veces se hace con un objetivo de trascender el camino que se anda, a la gente que nos rodea y a uno mismo. Y creo que Héctor Bonilla fue uno de esos actores que logran dejar una obra de trascendencia.

“Pienso que un artista que no expresa su momento social, político e, incluso, espiritual, y que no está unido a la causa de su pueblo, no es un artista completo. En ese sentido, Héctor Bonilla siempre tuvo mucha conciencia social, sensibilidad hacia su pueblo, y eso también engrandece su obra y su persona.

Como prueba de su compromiso social, basta recordar que apadrinó a una generación de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tras la desaparición de 43 de sus compañeros. Es algo que habla de un artista completo, que tiene los pies en la tierra y que es sensible a su realidad social. Por supuesto, un abrazo muy grande a mi queridísima Sofía Álvarez, su esposa, una mujer que lo acompañó siempre.

Bertha Navarro, directora y productora cinematográfica, miembro emérito de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas: Estábamos en reunión en la academia cuando nos enteramos de su fallecimiento. Héctor Bonilla ha sido un gran actor y es un referente, por supuesto; estamos muy conmovidos realmente por su partida.

Dejó un vasto legado para los actores y el público, sobre todo un referente de calidad. Además, siempre fue un hombre muy coherente y tomó el lado que muchos de nosotros hemos tenido en relación con nuestro país, de los cambios, las necesidades y lo que se tiene que hacer. Fue realmente una persona maravillosa. Seguramente, le haremos un homenaje en la academia.

Luisa Huertas, actriz y miembro de número de la Compañía Nacional de Teatro: Qué mejor legado nos ha dejado Héctor que sus hijos, talentosos y con los principios y la capacidad de lucha de su padre y de Sofía Álvarez. Me formé un poco con él, todavía estaba en la escuela de teatro cuando empecé a trabajar a su lado; ya era un actor de prestigio. Tenía 16 años, entonces imagínate la historia que tenemos y las enseñanzas que me compartió. Fue una vida de teatro, amistad, convicciones y luchas comunes. Héctor fue un actor multifacético, con una gran capacidad histriónica que le permitió interpretar grandes personajes, además de su gran sentido del humor y talento para la transformación de él mismo como tantos y tantos personajes. Tuvo gran amor por la actuación. Siempre se entregó sobre las tablas, el cine y la televisión. ¡Qué más puedo decir, el suyo es un legado del actor integral, lo cual implica talento, disciplina y capacidad de lucha, protesta y liderazgo!