Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 26 de noviembre de 2022

El actor Héctor Bonilla falleció ayer a los 83 años, tras perder la batalla contra el cáncer de riñón que enfrentaba desde hace cuatro años. Su hijo Fernando Bonilla por medio de su cuenta de Twitter confirmó el deceso de su padre y dio a conocer el epitafio que Héctor Bonilla escribió hace varios años: Se acabó la función, / No estén chingando. / El que me vio, me vio. / No queda nada .

Además la misiva agrega: “Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final.

Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió. Como él quería.

Durante los cuatro años en que padeció la enfermedad varias veces se afirmó que su condición no era grave, Héctor Bonilla declaró en varias ocasiones que “estoy viviendo horas extras,… si alcanzo a vivir 10 años más será una propinota de la vida”. Y fiel a su convicciones y sentido del humor declaró animado no me siento angustiado ni me azoto; quiero seguir trabajando actuando, escribiendo y dirigiendo hasta cumplir mi ciclo .

Nacido en Puebla en el año 1939, Héctor Bonilla fue uno de los actores más importante del país, además de la actuación, su trabajo abarcó la dirección en cine, teatro y televisión; además de la producción y escritura.

Su debut actoral fue en la cinta Jóvenes y bellas en 1962 y a partir de ahí no paró. Participó en algunas de las cintas más emblemáticas que han moldeado la educación sentimental del mexicano en las recientes décadas, como Rojo amanecer, María de mi corazón, La leyenda de una máscara y El bulto, entre las más de 70 en las que actuó.