Georgina Saldierna y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 26 de noviembre de 2022, p. 17

El empresario Germán Larrea está al corriente en el pago de sus impuestos por lo que no tiene impedimento para participar en la compra de Banamex, señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien no tiene experiencia como banquero, expuso que se trata del segundo o tercer hombre más rico de México; tiene actividades en la minería, el transporte y estimó que aceptaría dejar en el país el patrimonio cultural de la institución crediticia.

En su conferencia matutina, resaltó que por la operación de compra-venta se deben pagar impuestos por entre 8 y 10 mil millones de pesos, dependiendo el avaluó.

Luego de que el empresario Carlos Slim dio a conocer que ya no participará en el proceso, el mandatario apuntó que todavía hay dos o tres interesados en la compra.

Si ellos cumplen con los requisitos no tienen porque no participar , puntualizó al destacar que: nosotros no vetamos a los mexicanos que quieren participar y estén al corriente de los impuestos, y hasta donde tengo información Larrea está al corriente del pago de sus impuestos .

Pagar impuestos

López Obrador manifestó su interés en que los compradores sean mexicanos, para que las utilidades se queden en el país, que el patrimonio cultural de la institución permanezca en México, que no se despida a los trabajadores, y se pague al fisco.