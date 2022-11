Condenó que Lía Limón no haya atendido a los trabajadores: en estos casos se esconde; a mí me sorprendió, me pareció una burla que mientras se generaba todo este conflicto a esa misma hora Lía estaba cambiando la foto de su perfil de Facebook. Me parece que implica un desdén, un menosprecio una visión clasista y racista contra los trabajadores .

Sobre la falta de organización para los festejos de los trabajadores por el fin de año, Santillán refirió que se trata una violación a las prestaciones laborales que forman parte del derecho a la compensación y/o la realización de una fiesta para los de base, que es un derecho adquirido .

El ex funcionario rechazó estar detrás de las movilizaciones del personal, con quien no ha tenido encuentros ni asesorías.