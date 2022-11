Contó que días antes de que empezaran las labores pasó personal de la alcaldía a avisar que la calle se iba a cerrar el 27 de octubre de 8 a 18 horas y no debía haber autos estacionados porque se iba a botar el pavimento. Ese día los vecinos salieron más temprano, pero no vino nadie, hasta dos días después .

Gabriela Navarro, quien vive en esa misma calle casi esquina con Xola, también enfermó de las vías respiratorias y buscó hacerse eco en redes sociales con un comentario para el alcalde Santiago Taboada, pero no hubo respuesta .

La quejosa dijo que la obra es necesaria porque desde que llegó hace siete años no recuerda que se diera mantenimiento al pavimento, y de allí a Obrero Mundial había al menos siete baches, si no caías en uno lo hacías en otro , pero que no se explica para qué rasparon si no iban a continuar.

Entre Esperanza y Xola hay varios montículos de material removido sobre las orillas y hasta en la acera sobre una jardinera.

Francisco Baños, quien vive cerca de Romero de Terreros, comentó que por su experiencia profesional “debía ser un procedimiento de levantar y rencarpetar; yo trabajé en ICA y allí tenían la orden de que un trabajo de esos no podía pasar de dos días porque uno adicional tiene un costo para la empresa, pero aquí levantaron y se quedaron pensando ‘¿lo haré o no lo haré?’”. Advirtió que en ese tramo el fresado no se hizo en la totalidad de la superficie de rodamiento, pues sólo se abarcó el carril central.

Muy cerca de allí, en Luz Saviñón 914, está el módulo de atención ciudadana del ex delegado y actual coordinador del PAN en el Congreso capitalino, Christian Damián Von Roehrich.