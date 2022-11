Sin embargo, poco después arribó al edificio el secretario general del IPN, Carlos Ruiz Cárdenas, quien les pidió que abandonaran el lugar porque no es una instalación académica. Ante ello, los estudiantes accedieron a salir de manera pacífica y sin que ocurrieran mayores incidentes.

Los compañeros quieren que por lo menos se resuelva la mitad del pliego, y hasta que no sea así, ellos dicen que no van a dejar las instalaciones, pero me parece complicado, porque ya vienen las vacaciones de diciembre y la atención de la sociedad sobre este y otros temas comienza a ser menor, lamentó.

El estudiante admitió que sostener la toma de las instalaciones desde el 14 de septiembre hasta la fecha ha implicado un desgaste brutal para quienes participan en esta acción, pero el posible levantamiento del paro es una decisión que todavía está por definirse.

De acuerdo con el recuento más reciente del IPN, del pasado 14 de noviembre, en este momento sólo se encuentran en paro la ESIA Zacatenco y las escuelas superiores de Ingeniería Química e Industrias Extractivas y de Turismo.