Explicó que “lo importante no es una calificación, sino continuar con la labor realizada para atender el rezago en habilidades y conocimientos, pero también en lograr que alumnos y padres se reconecten con la escuela .

En entrevista, educadores de la Ciudad de México, Michoacán y estado de México explicaron que quedará a criterio del docente mantener o no vigente la no reprobación del alumno si éste permanece en un proceso de recuperación de aprendizajes .

Directores y maestros de educación básica indicaron que no fue sino hasta ayer cuando supervisores e inspectores comenzaron a pedir que apliquemos nuevamente los lineamientos de evaluación previos a la pandemia , con lo que podrán volver a asignar calificaciones reprobatorias a alumnos de tercero a sexto grados de primaria y de primero a tercero de secundaria.

Enrique Enríquez, director de la primaria Japón, en la alcaldía Venustiano Carranza, indicó que más allá del cierre del periodo de recuperación de aprendizajes, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca para el 30 de noviembre, en la mayoría de las escuelas seguimos trabajando en lo que consideramos prioritario: proyectos para fortalecer habilidades de lectoescritura y matemáticas .

Destacó que los nuevas directrices de evaluación, impulsadas por la SEP, también consideran no aplicar el criterio de 80 por ciento de asistencia mínima para acreditar el trimestre o el ciclo escolar, pues aún tenemos niños que tienen muy pocos días acudiendo a la clases .