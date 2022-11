Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 25 de noviembre de 2022, p. 13

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados sostuvo ayer que no hay ningún margen de negociación ni posibilidad de ceder en su rechazo a la reforma electoral: No, no, nada. Ya manifestamos que votaremos en contra y así nos vamos a ir , reiteró Rubén Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro.

Morenistas piden licencia

Mientras tanto, cuatro diputados de Morena que acudirán a la reunión interparlamentaria en España, el 28 de noviembre, solicitaron licencia para asegurar que sus suplentes puedan acudir a la sesión en la que se votará el dictamen de la reforma citada. Los legisladores que decidieron ir a Madrid son Olga Zulema Adams, Pedro Ortega, Susana Prieto y Laura Imelda Pérez. Selene Ávila también había pedido licencia, pero ante las críticas retiró su solicitud y se reincorporó a los trabajos legislativos.