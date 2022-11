S

u presencia se remonta a la última década del siglo pasado, por sus papeles en dramones patrocinados por Televisa, como Mi querida Isabel, Soñadoras, Una luz en el camino, Tres mujeres y Alma rebelde. También en películas como Meet Me in Miami y Little Boy, así como en un documental sobre el narcotráfico.

Sin éxito, incursionó en la composición y el canto. Pero Eduardo Verástegui no quería que lo identificaran como sex symbol, sino como defensor de derechos humanos, de la vida y de la castidad antes del matrimonio, por eso, durante 20 años no tuvo relaciones sexuales, sólo hasta que se casó.

Cuando en septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto y garantizar el derecho de mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales, se registró un sismo en el centro del país.