ontinúo con la idea de carácter social que empecé a exponer en la entrega anterior (18/11/22). Dice Erich Fromm (EF) que el carácter social es la banda de transmisión que liga e integra la estructura y la superestructura de una sociedad. La base económica determina el carácter social y éste determina la ideología. Por su parte, las ideas, una vez creadas, también influencian el carácter social, e indirectamente, a la estructura económica de la sociedad . El esquema expresa esta concepción (Tomado de EF, Más allá de las cadenas de la ilusión. Mi encuentro con Marx y Freud, Herrero Hermanos, México, 1964, p. 101). La función del carácter social continúa Fromm, “es moldear la energía de los miembros de la sociedad en forma tal que su conducta no implique una decisión consciente en cuanto a observar o no las pautas sociales, sino el deseo de actuar como tienen que hacerlo, al mismo tiempo que se obtiene satisfacción del hecho de actuar de acuerdo con los intereses y necesidades de la cultura. En otras palabras, la función del carácter social es moldear y encauzar la energía humana que existe dentro de una sociedad dada con el propósito de mantener dicha sociedad en continuo funcionamiento” ( Ibid. p. 93, cursivas en el original). “Las demandas de su papel social –señalan Fromm y Maccoby– deben convertirse en su ‘segunda naturaleza’… La sociedad debe producir no sólo herramientas y máquinas, sino también el tipo de personalidad que emplea su energía voluntariamente para el desempeño de su papel social. Este proceso de transformación de la energía síquica general en energía sicosocial específica es mediado por el carácter social” (EF y Michael Maccoby (MM), Social Character in a Mexican Village, Prentice Hall, 1970, p. 18; publicado en español como Sociopsicoanálisis del campesino mexicano. Estudio de la economía y la psicología de una comunidad rural, FCE, 1973).