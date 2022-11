E

l presidente López Obrador lo ha repetido hasta el cansancio, especialmente a partir de la pandémica sacudida y los efectos negativos derivados de la guerra en Ucrania: la política social de la presente administración, por medio de las pensiones y programas para el bienestar, y otras herramientas de gasto público, ha permitido que millones de mexicanos no caigan en pobreza. Sin embargo, el irracional cuan simplista coro de la derecha autóctona repite como borrego que se trata de recursos echados a la basura.

Pues bien, en esta ocasión no lo dice el mandatario mexicano, sino la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): “una de las lecciones más claras de la pandemia es la importancia y el valor de las transferencias monetarias concebidas como derechos (…) Eso hizo una gran diferencia … Durante la pandemia, el único grupo social donde se contuvo, incluso se redujo, la pobreza de ingresos fue entre las personas adultas mayores y fue resultado, en buena medida, de la pensión universal para ellos; no son toda la solución, pero ayudan mucho” ( La Jornada, Dora Villanueva).

Además, de acuerdo con la Cepal, la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores (mexicanos) ha sido contenida por el incremento al salario mínimo y en las remuneraciones medias de trabajadores formales , dijo el secretario general de ese organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs. Así, la política salarial de la presente administración, más las citadas pensiones y programas para el bienestar –punteros de la política social– han tenido el efecto deseado: contener el avance de la pobreza, que en el régimen neoliberal no dejó de avanzar, y reducir, así sea en una proporción todavía mejorable, la enorme brecha en materia de distribución del ingreso.