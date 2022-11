El diputado de Vox Víctor Sánchez del Real aprovechó su intervención en el Debate de Presupuestos para justificar las críticas de Toscano al currículum escaso, nefasto, ridículo y ausente no sólo de Montero, sino de todo el gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos (UP), informó Europa Press.

Toscano reiteró su ataque a Montero con un mensaje en tono irónico: Quisiera disculparme por mi intervención de ayer. Nadie debería poner en duda que la señora ministra tiene una excelente preparación. Se comprueba en su defensa de la pederastia, la excarcelación de violadores, el aumento de los ataques a mujeres y sus grandes éxitos . La secretaria general del conservador Partido Popular, Cuca Gamarra, afirmó que nadie debe sufrir ataques como del que fue objeto Montero, pero recordó que UP hizo algo similar cuando Iglesias afirmó que la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, carecía de preparación y solo obtuvo el puesto por ser esposa del ex presidente del gobierno José María Aznar.