Juan Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 25 de noviembre de 2022, p. 29

Pachuca, Hgo., Tres de los cuatro alcaldes detenidos el miércoles por su presunta relación con la llamada estafa siniestra (creación de empresas fantasma o fachada para desviar recursos extraordinarios gestionados para obras públicas o hacer frente a la pandemia de coronavirus) solicitaron la duplicación del término constitucional de 144 horas para que se determine si son vinculados a proceso penal por peculado agraviado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Fidel A. S., Felipe J. R. y Elías S. S., ediles de Epazoyucan, Huautla y Yahualica, respectivamente, permanecen en prisión preventiva, no así Luis Enrique C. G., alcalde de Nopala, cuyos abogados presentaron un amparo a la juez de control Karina Vértiz, de Pachuca, quien le impuso como medida cautelar que se retire de su cargo y no salga del país.

Adolfo Estrada, abogado de Luis Enrique C. G., aseguró en entrevista que el juez federal Miguel Ángel Villaseñor, del juzgado cuarto de distrito, otorgó el amparo porque los delitos que se atribuyen a su cliente (desvío de 71 millones 961 mil pesos) no ameritan prisión preventiva oficiosa.

Comentó que se notificó el otorgamiento del amparo el martes y el presidente municipal fue aprehendido al día siguiente, en forma ilegal. Por ello, promovió un incidente de violación a la libertad.