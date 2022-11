Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 25 de noviembre de 2022, p. a16

Madrid. Álex González, baterista de Maná, será el artista invitado hoy y mañana en el espectáculo Malinche, de Nacho Cano, y defendió esta propuesta musical en torno al mestizaje, al tiempo que instó a España y a México a no dar tantas vueltas a algo que ocurrió hace tanto tiempo .

A mí lo que dijo el presidente (Andrés Manuel) López Obrador en torno a pedir perdón no me pareció. Hay gente muy puritana en los dos países que dicen que ojalá no hubiera pasado (la Conquista de América), pero sucedió y nosotros no tenemos el control: sólo queda darle la vuelta y, si hubo ese mestizaje, trabajar juntos , afirmó en entrevista con Europa Press el músico mexicano.

González reiteró que no vale la pena estar hablando de algo que pasó hace tanto tiempo y apostó por trabajar en dirección conjunta. Me parece alucinante compartir culturas y también lo es la hermandad entre España y México , sostuvo el baterista, amigo de Nacho Cano desde hace varios años y a quien le dio un consejo para poner en marcha este musical.

De las primeras cosas que le dije es que antes de lanzarse a este musical se fuera a empapar y conocer la historia con expertos de ambos lados. A pesar del amor y el cariño que le tienen en México, si uno llega y no está bien armado, lo hacen pedazos: la gente diría ¿cómo viene un español a contar cosas del mestizaje? , añadió.