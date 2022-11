Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 25 de noviembre de 2022, p. a15

Guadalajara, Jal., El gobierno de Jalisco reducirá de 7 a 2 millones de pesos la aportación que cada año realiza para la celebración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), lo cual, según su directora, Estrella Araiza, obligará a tomar medidas de recorte presupuestal en detrimento de las actividades que se realizarán en la edición 38, programada del 3 al 9 de junio, ya que en términos generales el costo del encuentro ronda 35 millones de pesos.

Vamos a tener recortes en invitados, espero no tener que recortar secciones enteras, porque tenemos espacios que no pueden sobrevivir a esa situación, lo cual es muy desafortunado, pero hasta ahora no tenemos aún una visión clara de qué vamos a hacer , sostuvo Araiza, en entrevista.

La noticia fue una sorpresa para los organizadores del FICG, que nació bajo el cobijo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y que a lo largo de su historia ha obtenido también el apoyo económico o logístico tanto del gobierno estatal como de varios municipios, en especial la capital jalisciense y Zapopan, que este año aportarán 5 y 2 millones de pesos, respectivamente.

Araiza reveló que en septiembre pasado en la reunión de integrantes del patronato del festival, los representantes del gobierno jalisciense estuvieron de acuerdo con refrendar el apoyo por 7 millones, por lo cual la reducción anunciada ha metido en problemas a la organización y no dudó que dicho recorte forme parte de la disputa política y presupuestal que el gobernador Enrique Alfaro sostiene contra la administración universitaria.

Aseguró que a la administración de Alfaro le pareció mejor destinar esos 5 millones a la Dirección de Filmaciones del Estado de Jalisco, organismo dependiente del gobierno estatal, lo que señaló le parecía muy bien, ya que se trata de apoyar a nuevos talentos de la industria y promover la imagen de la entidad, pero es justo el FICG el que ha formado a muchos de los creadores y es el foro donde se estrenan y exhiben sus obras, logrando en muchos casos un alcance internacional al formar parte del encuentro.

Más de 800 proyectos

También recordó que gracias a los programas de formación e industria que se realizan en el FICG se han desarrollado y coproducido más de 800 proyectos y más de mil estudiantes de cine han sido parte de programas de formación como Talents y Doculab, en una clara muestra del apoyo a nuevos prospectos, además de que se realizan programas como Cinema Libre, que han beneficiado a más de 150 mil personas con funciones gratuitas de producciones de lo mejor de la cinematografía mundial.