Afp

Periódico La Jornada

Viernes 25 de noviembre de 2022, p. 3

Doha. Fue de los últimos en debutar en Qatar 2022, pero ya hizo historia: Cristiano Ronaldo marcó de penal, guio a Portugal al triunfo 3-2 ante Ghana y se convirtió en el primer jugador en anotar en cinco Mundiales.

Cuando el partido estaba atascado para los lusos con un empate sin goles, Ronaldo recibió un servicio al área desde la izquierda y tras forcejear con el defensa Mohammed Salisu cayó al suelo, por lo que el árbitro estadunidense Ismail Elfath decretó un penal. El propio CR7 lo cobró al 65.

No era penal. Fue una decisión equivocada. No sé por qué el VAR no intervino. Es increíble, quizá estaban durmiendo , se quejó al término del partido el seleccionador de Ghana, Otto Addo.

Es el octavo tanto del delantero portugués en justas mundialistas, en 18 partidos que ha disputado en cinco torneos, después de haber anotado uno en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010 y uno más en Brasil 2014, además de cua-tro en Rusia 2018, incluido un triplete contra España.

Ser el primer jugador en marcar en cinco Mundiales es algo que me hace estar muy orgulloso , declaró el astro luso en conferencia de prensa, apenas dos días después de que se anunciara su salida del Manchester United de común acuerdo .

Ghana, pese a todo, logró empatar (1-1) al minuto 73 en una de sus pocas aproximaciones, luego de que André Ayew recibió un centro desde la izquierda.

Pero Portugal, al que le había costado encontrar el gol, se repuso y anotó dos tantos más, por medio de João Felix (78) y Rafael Leao (80), en dos semicontragolpes, precisamente cuando Ghana se había envalentonado.